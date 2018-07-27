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Арешт Савченко: Матіос назвав дату, коли справу направлять до суду

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Матіос розповів, що справа Савченко за лічені дні дійде до суду
Матіос розповів, що справа Савченко за лічені дні дійде до суду / Фото з відкритих джерел

У найближчі десять днів, тобто до 6 серпня, буде закінчено розслідування кримінального провадження у справі народного депутата Надії Савченко та її спільника Володимира Рубана, яких звинувачують у підготовці теракту та спробі повалення державної влади.

Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі "Прямого".

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У найближчі десять днів розслідування справи підозрюваних, Рубана і нардепа Савченко, буде закінчене. Вже проведені всі необхідні слідчі дії, і їм будуть надані матеріали для ознайомлення. Вони ознайомляться – і справа буде спрямована до суду, згідно КПК. Військова прокуратура буде  підтримувати державне публічне обвинувачення,
– зазначив Матіос.

Військовий прокурор зазначив, що після закінчення досудового слідства він разом із генеральним прокурором Юрієм Луценком проведе прес-конференцію.

Також він додав, що йому прикро, що Надія Савченко з героя перетворилася в підозрювану у підготовці терактів.

Нагадаємо, 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування. 13 квітня, політик мала пройти допит на поліграфі, але його було зупинено через її погане самопочуття. Тоді ж арештована погодилася тимчасово перервати голодування і поїсти, щоб пройти процедуру. Після проходження поліграфа Савченко голодування відновила та за деякий час знову припинила.

У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.
22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. 15 травня цей термін був продовжений ще на 2 місяці до 13 липня.

Теги: Надія Савченко Затримання Савченко Володимир Рубан Анатолій Матіос Розслідування Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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