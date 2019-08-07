Арест украинских моряков в России: на когда суд назначил рассмотрение апелляции

Апелляционные жалобы об аресте украинских моряков, поданные стороной защиты, Московский городской суд должен рассмотреть 16 августа.

Как сообщил адвокат Николай Полозов, Московский городской суд назначил дату и время судебного заседания по рассмотрению апелляционных жалоб защиты военнопленных украинских моряков. Защита подала апелляцию на постановление Лефортовского районного суда Москвы о продлении срока их содержания под стражей.

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Судебное заседание пока что назначено для первой группы пленников.

В нее вошли:

Денис Гриценко,

Андрей Драч,

Вячеслав Зинченко,

Михаил Власюк,

Богдан Головаш,

Сергей Попов.

Начнется судебное заседание в 11:00.

Заметим, что 23 июля следователи ФСБ завершили процедуру сообщения военнопленным морякам о завершении предварительного расследования. Дело перешло на новую стадию – ознакомление с материалами уголовного дела.

Как украинские моряки попали в российский плен?

25 ноября 2018 года когда украинские военные планово направлялись в порт Мариуполя, российские пограничники протаранили их буксир в районе Керченского пролива. После россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".



В итоге к россияне захватили весь экипаж судна в составе 24 моряков. Сейчас они находятся в московских СИЗО под арестом. Заметим, что украинцы объявили себя военнопленными. Трибунал ООН приказал России освободить моряков, однако Кремль считает, что суд не имеет права рассматривать этот инцидент.



17 июля российский суд продлил срок содержания под стражей 24 украинским военнопленным в три месяца. Заседание проводили в закрытом режиме. Моряки не отвечали ни на какие вопросы, кроме тех, которые касаются их имен, даты рождения и воинского звания.



Пленные украинские моряки / инфографика 24 канала