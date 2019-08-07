Арешт українських моряків у Росії: на коли суд призначив розгляд апеляції

Апеляційні скарги щодо арешту українських моряків, які подала сторона захисту, Московський міський суд має розглянути 16 серпня.

Як повідомив адвокат Микола Полозов, Московський міський суд призначив дату та час судового засідання з розгляду апеляційних скарг захисту військовополонених українських моряків. Захист подав апеляцію на постанову Лефортовського районного суду Москви щодо продовження терміну їх тримання під вартою.

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Судове засідання поки призначено для першої групи бранців.

До неї увійшли:

Денис Гриценко,

Андрій Драч,

В'ячеслав Зінченко,

Михайло Власюк,

Богдан Головаш,

Сергій Попов.

Розпочнеться судове засідання об 11:00.

Зауважимо, що 23 липня слідчі ФСБ завершили процедуру повідомлення військовополоненим морякам про завершення попереднього розслідування. Відтак, справа перейшла на нову стадію – ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Як українські моряки потрапили у російський полон? 25 листопада 2018 року коли українські військові планово прямували до порту Маріуполя, російські прикордонники протаранили їхній буксир у районі Керченської протоки. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



У підсумку до росіяни захопили весь екіпаж судна у складі 24 моряків. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Зауважимо, що українці оголосили себе військовополоненими. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак Кремль вважаює що трибунал не має права розглядати цей інцидент.



17 липня російський суд продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим на три місяці. Засідання проводили у закритому режимі. Моряки не відповідали на жодні питання, окрім тих, що стосуються їхніх імен, дати народження та військового звання.



Полонені українські моряки / інфографіка 24 каналу