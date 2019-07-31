Перемовини тристоронньої контактної групи у Мінську: кого можуть обміняти

У Мінську триває чергова зустріч тристоронньої контактної групи. Представники сторін говорять, як завжди, за зачиненими дверима.

За зачиненими дверима у Мінську знову вирішуються долі заґратованих українців. Сам процес підготовки знаходиться на фінальній стадії.

Читайте також: Польща озвучила умови зняття санкцій з Росії

Досягнуто домовленості щодо початку процедури обміну військовополоненими, незаконно утриманими, засудженими особами у співвідношенні 208 на 69,

– пояснив представник України у Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний.

Мова насамперед про в'язнів, що перебуваються на окупованих територіях Донбасу. Та хто серед тих 69 українців, які утримуються в ОРДЛО, достеменно не відомо. "Ті полонені, які є в ОРДЛО, вони в нас не є поіменні", – заявила правозахисниця Олександра Романцова.

Про полонених в Росії і Криму традиційно домовляються окремо. Часто синхронно з переговорами у Мінську. Власне три тижні тому український омбудсмен передала своїй московській колезі перелік, який складався у півтори сотні імен.

У ньому є і Роман Сущенко, який вже чотири роки незаконно перебуває у в'язниці. Ймовірно його обміняють на головного редактор "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, котрого в Україні звинувачують у державній зраді. За нього замовляв слово і сам Путні.



Роман Сущенко

"Якби Україна зараз доклала зусиль й виразила можливість такого обміну – Вишинського на Сущенка, то ми би дуже близько підійшли до реалізації цієї можливості. На жаль, публічні пропозиції про обмін на Сенцова не зустрічають ніякого зустрічного взаєморозуміння з боку Москви. Потрібно виходити з реальних обставин. Вони дозволяють здійснити обмін не Вишинський-Сенцов, а Вишинський-Сущенко", – розповів адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін.

Хто такий Кирило Вишинський?Це – колишній журналіст, керівник "РИА Новости Украина". СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді.



Навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".



Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом він перебуває вже понад 10 місяців.

Левова частка бранців кримські татари у справі "Хізб ут-Тахрір". Нині відкрито вже два кримінальних провадження у цій справі. Вироки отримали десятеро кримських татар. Їх засудили на терміни від 12 до 17 років. П'ятьох фігурантів справи напередодні етапували з російського СІЗО до Криму для проведення так званих слідчих дій.

В управлінні ФСБ було впізнання прихованим свідком мого підзахисного і ще чотирьох обвинувачених. Слідчі дії триватимуть мінімум до кінця тижня. Днями у нас буде продовження арешту. Воно, ймовірно, відбудеться в Криму. Після цього їх етапують назад в СІЗО, де вони раніше перебували,

— адвокат Іззета Абдуллєва Маммет Мамбетов.

У цьому переліку були спочатку 24 моряки, проте згодом їх внесли в окремий список. Адже їх обмін суперечитиме рішенню міжнародного трибуналу з морського права. Бо той зобов'язала Росію звільнити військовополонених без будь-яких умов повернути ще два місяці тому. А також повернути кораблі.



Пес Джесі, якого повернули з Росії

Єдиний кого поки вдалося повернути на рідну землю з екіпажу – це песик на ім’я Джесі. Переговори про повернення цуцика тривали 4 місяці. І тепер Джессі житиме в родині моряка Сергія Чуліби, якого теж чекають батьки вдома.