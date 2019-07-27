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      Польща озвучила умови зняття санкцій з Росії

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      У Польщі розповіли, коли можна буде зняти санкції з Росії
      У Польщі розповіли, коли можна буде зняти санкції з Росії / Ілюстративне фото

      Санкції проти Росії є належною відповіддю на її агресивні дії в Україні та світі. Тому, поки Кремль не почне дотримуватися міжнародного права та виконувати мінські домовленості щодо Донбасу - обмеження будуть діяти.

      Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю виданню РАР заявив, що Польща і Росія є сусідами, тому відносини між ними мають вестися "спокійно, у формі діалогу". 

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      Тим не менш, дипломат відзначив, що зараз складно говорити про зближення Польщі та Росії, оскільки Варшава не сприймає політику Кремля.

      Її агресія в Україні призвела до реакції західного світу у вигляді санкцій. Ми вважаємо, що це – належна відповідь. Росія повинна почати дотримуватися міжнародного права, відмовитися від агресії по відношенню до інших країн і повністю виконати Мінські домовленості,
      – наголосив Чапутович.

      Дипломат відзначив, що під час розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у травні порушив питання повернення до Польщі уламків Ту-154. Тоді під час авіакатастрофи під Смоленськом загинув президент Польщі Лех Качинський.

      "Ми вважаємо, що це наша власність. Росія не має жодних підстав залишати в себе уламки літака. Ми хотіли б імплементації резолюції ПАРЄ в цьому питанні", – підсумував глава МЗС Польщі.

      Раніше Чапутович наголошував, що агресія Росії в Україні та справа уламків літака Ту-154М є головними проблемами взаємин Варшави та Москви.

      Що відомо про санкції ЄС проти Росії? Вперше Євросоюз ввів санкції проти Кремля у 2014 році через агресію в Криму і на Донбасі. З того часу, обмеження постійно продовжувалися через небажання Москви почати деескалацію ситуації та відмову повертати окупований півострів Україні.

      Під санкції потрапили понад 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму і в так званих невизнаних республіках "ДНР" та "ЛНР".

      Накопичені втрати від санкцій проти Москви становлять до 5% ВВП РФ, а це приблизно 50 мільярдів доларів.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики Санкції Новини Польщі Мінські домовленості
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