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      Свято у полоні: сьогодні день народження в одного із захоплених Кремлем моряків

      99 Читать новость на русском
      Роман Мокряк
      Роман Мокряк / 24 канал

      25 липня святкує свій день народження один із українських військовополонених моряків – Роман Мокряк. Він – один із 24 українських моряків, захоплених росіянами у Керченській протоці восени 2018 року.

      Про те, яким є один із полонених українських моряків, командир малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ" Роман Мокряк, журналісти 24 каналу розпитали у командування та волонтерів, які підтримували ВМС України.

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      Роман Мокряк народився на Кіровоградщині. Військову службу розпочинав у Севастополі на підводному човні "Запоріжжя". Після анексії Криму залишився вірним військовій присязі та продовжив служити на ракетному човні "Прилуки". У 2016 році прийняв командування новозбудованим малим броньованим артилерійським катером "Бердянськ".

      У квітні 2019 року нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

      У Керченській протоці росіяни, під час захоплення українських кораблів, відкрили прицільний вогонь саме по "Бердянську". На кораблі Мокряка було троє поранених. У в’язниці Роман зробив пропозицію слідству та запропонував своє життя та свободу в обмін на звільнення всього екіпажу "Бердянську".

      За словами віце-адмірала Андрія Тарасова, це – досвідчений офіцер та один з небагатьох наших підводників, який брав участь у зануренні підводного човна "Запоріжжя".  За словами волонтерки Антоніни Селіної, він – людина із неймовірно сильною енергетикою.

      "Коли Рома проходить повз, мені здається, десь обов'язково мають деренчати шибки. Він з тих, хто "відірви та викинь". Різкий. Жорсткий. Принциповий. Ніколи не підлизується. Він однаково рівно спілкується і з матросами, і з колегами свого рівня, і з колегами, які старші від нього за статусом. Це – не хамство, він не порушує субординацію. Але він завжди говорить правду, завжди говорить тільки те, що він думає і відстоює свою позицію до упору",
      – розповіла вона.

      "Рома – красунчик. Коли він іде по формі, на нього на вулиці обертаються всі, не тільки жінки, а й чоловіки. Дружина у нього – красуня і розумниця. Тато – атовець. Мама – волонтер. У Роми ще є два брати. Сім'я у них приголомшлива – яскрава, скромна, справжні українці. Ніколи нічого зайвого не скажуть і не попросять, завжди всім задоволені, не хапуги", – додала волонтерка.

      Крім того, 25 липня – День народження старшого матроса Вячеслава Зінченка. Йому сьогодні виповнився 21 рік.

      Більше історій про військовополонених моряків читайте у спецпроекті 24 каналу: Сучасна історія українського флоту

      blog_ava
      Затримання судна NEYMA: з'явилась реакція ООН
      25 липня
      20182
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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