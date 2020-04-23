Арестованное имущество Газпрома Минюст пытался продать за 7% от стоимости: детали

Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает бывшее руководство Министерства юстиции в злоупотреблении. Речь идет о продаже арестованного имущества "Газпрома" почти за бесценок.

Арестованные активы составляли сумму более 630 миллионов гривен. Об этом пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила на своей странице в фейсбуке.

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Однако, имущество "Газпрома" пытались продать лишь за 40 миллионов гривен. Удалось так существенно снизить сумму арестованного имущества благодаря пересчету акций. Их оценочная стоимость тогда упала на 93%.

По результатом аукциона, указанный актив был продан одной из инвестиционных компаний за 41 миллион гривен. Благодаря "коррупционной скидке" государство недополучило примерно 600 миллионов гривен дохода.

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