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      Арестованное имущество Газпрома Минюст пытался продать за 7% от стоимости: детали

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      Штраф на Газпром наклали ще у 2016 році / РБК

      Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает бывшее руководство Министерства юстиции в злоупотреблении. Речь идет о продаже арестованного имущества "Газпрома" почти за бесценок.

      Арестованные активы составляли сумму более 630 миллионов гривен. Об этом пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила на своей странице в фейсбуке.

      Ранее "Нафтогаз" подготовил новые претензии к российскому "Газпрому" на 17 миллиардов долларов

      Однако, имущество "Газпрома" пытались продать лишь за 40 миллионов гривен. Удалось так существенно снизить сумму арестованного имущества благодаря пересчету акций. Их оценочная стоимость тогда упала на 93%.

      По результатом аукциона, указанный актив был продан одной из инвестиционных компаний за 41 миллион гривен. Благодаря "коррупционной скидке" государство недополучило примерно 600 миллионов гривен дохода.

       

      Арест имущества "Газпрома": коротко

      • Антимонопольный комитет Украины в январе 2016 года наложил на "Газпром" штраф в свыше 85 миллиардов гривен за злоупотребление монопольным положением.
         
      • За неуплату штрафа имущество компании на территории Украины было арестовано и оценено в 630 миллионов гривен.
         
      • Аресты на активы "Газпрома" по иску "Нафтогаза" действовали и в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге. Однако, их сняли в январе этого года. Это было предусмотрено газовым контрактом, который Украина и Россия подписали 30 декабря 2019 года.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коррупция НАБУ САП Министерство юстиции Нафтогаз Газпром
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