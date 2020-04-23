Арестованное имущество Газпрома Минюст пытался продать за 7% от стоимости: детали
Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает бывшее руководство Министерства юстиции в злоупотреблении. Речь идет о продаже арестованного имущества "Газпрома" почти за бесценок.
Арестованные активы составляли сумму более 630 миллионов гривен. Об этом пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила на своей странице в фейсбуке.
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Однако, имущество "Газпрома" пытались продать лишь за 40 миллионов гривен. Удалось так существенно снизить сумму арестованного имущества благодаря пересчету акций. Их оценочная стоимость тогда упала на 93%.
По результатом аукциона, указанный актив был продан одной из инвестиционных компаний за 41 миллион гривен. Благодаря "коррупционной скидке" государство недополучило примерно 600 миллионов гривен дохода.
Арест имущества "Газпрома": коротко
- Антимонопольный комитет Украины в январе 2016 года наложил на "Газпром" штраф в свыше 85 миллиардов гривен за злоупотребление монопольным положением.
- За неуплату штрафа имущество компании на территории Украины было арестовано и оценено в 630 миллионов гривен.
- Аресты на активы "Газпрома" по иску "Нафтогаза" действовали и в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге. Однако, их сняли в январе этого года. Это было предусмотрено газовым контрактом, который Украина и Россия подписали 30 декабря 2019 года.
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