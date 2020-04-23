Арештоване майно Газпрому Мін'юст намагався продати за 7% від вартості: деталі

Спеціалізовна антикорупційна прокуратура підозрює колишнє керівництво Міністерства юстицій у зловживанні. Йдеться про продаж арештованого майна "Газпрому" майже за безцінь.

Арештовані активи складали суму у понад 630 мільйонів гривень. Про це пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

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Однак, майно "Газпрому" намагалися продати лише за 40 мільйонів гривень. Вдалося так суттєво знизити суму арештованого майна завдяки перерахунку акцій. Їхня оціночна вартість тоді впала на 93%.

За результатом аукціону, зазначений актив був проданий одній з інвестиційних компаній за 41 мільйон гривень. Завдяки "корупційній знижці" держава недоотримала приблизно 600 мільйонів гривень доходу.

Арешт майна "Газпрому": коротко

Антимонопольний комітет України у січні 2016 року наклав на "Газпром" штраф у понад 85 мільярдів гривень за зловживання монопольним становищем.