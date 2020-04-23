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      Арештоване майно Газпрому Мін'юст намагався продати за 7% від вартості: деталі

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      Штраф на Газпром наклали ще у 2016 році / РБК

      Спеціалізовна антикорупційна прокуратура підозрює колишнє керівництво Міністерства юстицій у зловживанні. Йдеться про продаж арештованого майна "Газпрому" майже за безцінь.

      Арештовані активи складали суму у понад 630 мільйонів гривень. Про це пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

      Раніше "Нафтогаз" підготував нові претензії до російського "Газпрому" на 17 мільярдів доларів

      Однак, майно "Газпрому" намагалися продати лише за 40 мільйонів гривень. Вдалося так суттєво знизити суму арештованого майна завдяки перерахунку акцій. Їхня оціночна вартість тоді впала на 93%.

      За результатом аукціону, зазначений актив був проданий одній з інвестиційних компаній за 41 мільйон гривень. Завдяки "корупційній знижці" держава недоотримала приблизно 600 мільйонів гривень доходу.

       

      Арешт майна "Газпрому": коротко

      • Антимонопольний комітет України у січні 2016 року наклав на "Газпром" штраф у понад 85 мільярдів гривень за зловживання монопольним становищем.
      • Через несплату штрафу майно компанії на території України було арештовано і оцінено в 630 мільйонів гривень.
         
      • Арешти на активи "Газпрому" за позовом "Нафтогазу" діяли і в Англії, Вельсі, Нідерландах та Люксембурзі. Однак, їх зняли у січні цього року. Це було передбачено газовим контрактом, який Україна та Росія підписали 30 грудня 2019 року.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Корупція НАБУ САП Міністерство юстиції Нафтогаз Газпром
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