Зняті арешти з активів "Газпрому", накладені за позовами "Нафтогазу": деталі

Арешти з активів "Газпрому" в Англії, Вельсі, Нідерландах та Люксембурзі, накладені за позовами "Нафтогазу", зняті. Це було передбачено газовим контрактом, який Україна та Росія підписали 30 грудня 2019 року.

Про зняття арештів заявили у "Газпромі", повідомляє ТАСС.

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Російський газовий холдинг зазначає, що зобов’язання суду щодо арешту активів "Газпрому" в Англії були припинені 14 січня 2020 року.

Крім того, адвокати "Нафтогазу" 10 січня надіслали листи на адресу адвокатів "Газпрому" і нідерландських компаній групи "Газпром". У них йшлося про зняття арештів в Нідерландах.

Що стосується активів в Люксембурзі, то 11 січня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали акти про відкликання вимоги щодо арештів від лютого та липня 2019 року. Адвокати української компанії 13 січня 2020 року направили листи на адресу люксембурзьких банків і компаній, щодо яких були прийняті арешти.

У результаті усі арешти з активів "Газпрому" зняли.

Що цьому передувало