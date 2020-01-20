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      Зняті арешти з активів "Газпрому", накладені за позовами "Нафтогазу": деталі

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      Усі арешти з активів "Газпрому", накладені за позовами "Нафтогазу", зняті / epravda.com

      Арешти з активів "Газпрому" в Англії, Вельсі, Нідерландах та Люксембурзі, накладені за позовами "Нафтогазу", зняті. Це було передбачено газовим контрактом, який Україна та Росія підписали 30 грудня 2019 року.

      Про зняття арештів заявили у "Газпромі", повідомляє ТАСС.

      Зверніть увагу: "Нафтогаз" відкликає позови проти "Газпрому" на 12 мільярдів доларів: чи варто шукати зраду

      Російський газовий холдинг зазначає, що зобов’язання суду щодо арешту активів "Газпрому" в Англії були припинені 14 січня 2020 року.

      Крім того, адвокати "Нафтогазу" 10 січня надіслали листи на адресу адвокатів "Газпрому" і нідерландських компаній групи "Газпром". У них йшлося про зняття арештів в Нідерландах.

      Що стосується активів в Люксембурзі, то 11 січня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали акти про відкликання вимоги щодо арештів від лютого та липня 2019 року. Адвокати української компанії 13 січня 2020 року направили листи на адресу люксембурзьких банків і компаній, щодо яких були прийняті арешти.

      У результаті усі арешти з активів "Газпрому" зняли.

      Що цьому передувало

      • "Нафтогаз" та "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт на транзит газу на 5 років. Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.
      • Зняття арешту було частиною газової угоди, яку Україна та Росія підписали 30 грудня.
      • Угода передбачає відкликання всіх арбітражних і судових позовів один проти одного, щодо яких не прийняті остаточні рішення. А також відмову в майбутньому від усіх можливих претензій за контрактами на постачання і транзит газу від 19 січня 2009 року.
      • Відповідно до нового контракту, "Газпром" виплатив Україні 2,9 мільярда доларів в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Нідерланди Люксембург Газ Газовий контракт Нафтогаз Газпром
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