"Нафтогаз" відкликає позови проти "Газпрому" на 12 мільярдів доларів: чи варто шукати зраду

"Газпром" вже в 2020 році виплатить Україні 2,9 мільярда доларів. При цьому, "Нафтогаз" відкликає інші позови на 12,25 мільярда доларів.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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"Позови були засновані на тому, що Україна зазнає втрат в тому випадку, якщо не буде транзиту по нашій ГТС. Так як транзит буде, принаймні, в найближчі п'ять років, то втрат від зупинки прокачування газу не буде. А значить, що вже немає предмету позовів", – пояснив фінансовий аналітик.

Фурса наголосив, що позови в будь-якому випадку були відкликані при підписанні контракту на транзит – це не поступка України.

Рано чи пізно, "Нафтогаз" б домігся цих грошей від "Газпрому", заморожуючи і продаючи його активи. Але це був би складний трудомісткий процес, який би міг зайняти один або два роки. Але тут скоріше "Газпром" зняв тягар з плечей, адже позови "Нафтогазу" пов'язали його по руках і ногах, не даючи навіть розміщувати єврооблігації.

Але з іншого боку – підкреслив Фурса – для "Газпрому" цей крок важкий з точки зору збереження позиції.

Вони визнали борг, який до цього дуже довго заперечували, і для "пітерських пацанів" це була проблема. Але нам проблеми "пітерських" до одного місця, і тому виплата цих 3 мільярдів доларів – приємна дрібниця, але не величезний успіх. Просто логічне завершення тієї величезної роботи, яку "Нафтогаз" провів в Стокгольмі,

– підсумував експерт.