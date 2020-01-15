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      "Нафтогаз" відкликає позови проти "Газпрому" на 12 мільярдів доларів: чи варто шукати зраду

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      "Нафтогаз" і "Газпром" / 24 канал

      "Газпром" вже в 2020 році виплатить Україні 2,9 мільярда доларів. При цьому, "Нафтогаз" відкликає інші позови на 12,25 мільярда доларів.

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

      До теми: "Нафтогаз" подасть до суду нові позови проти Росії

      "Позови були засновані на тому, що Україна зазнає втрат в тому випадку, якщо не буде транзиту по нашій ГТС. Так як транзит буде, принаймні, в найближчі п'ять років, то втрат від зупинки прокачування газу не буде. А значить, що вже немає предмету позовів", – пояснив фінансовий аналітик.

      Фурса наголосив, що позови в будь-якому випадку були відкликані при підписанні контракту на транзит – це не поступка України.

      Рано чи пізно, "Нафтогаз" б домігся цих грошей від "Газпрому", заморожуючи і продаючи його активи. Але це був би складний трудомісткий процес, який би міг зайняти один або два роки. Але тут скоріше "Газпром" зняв тягар з плечей, адже позови "Нафтогазу" пов'язали його по руках і ногах, не даючи навіть розміщувати єврооблігації.

      Але з іншого боку – підкреслив Фурса – для "Газпрому" цей крок важкий з точки зору збереження позиції.

      Вони визнали борг, який до цього дуже довго заперечували, і для "пітерських пацанів" це була проблема. Але нам проблеми "пітерських" до одного місця, і тому виплата цих 3 мільярдів доларів – приємна дрібниця, але не величезний успіх. Просто логічне завершення тієї величезної роботи, яку "Нафтогаз" провів в Стокгольмі,
      – підсумував експерт.

      Що відомо про газовий контракт і позови "Нафтогазу" "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на 5 років та домовились про врегулювання та відкликанні у наступні 4 роки судових спорів. Підписання відбулося 30 грудня 2019 року.

       "Газпром" також погодився і виплатив Україні грошима більше 2,9 мільярда доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Проте "Нафтогаз" зобов’язався відкликати позов проти "Газпрому" на 12,25 мільярда доларів.

      Відео повного влогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 15 січня 2020:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Газ Газпром Газовий контракт Нафтогаз
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