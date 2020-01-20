Сняты аресты с активов "Газпрома", наложенные по искам "Нафтогаза": детали
Аресты с активов "Газпрома" в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, наложенные по искам "Нафтогаза", сняты. Это было предусмотрено газовым контрактом, который Украина и Россия подписали 30 декабря 2019 года.
О снятии арестов заявили в "Газпроме", сообщает ТАСС.
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Российский газовый холдинг отмечает, что обязательства суда по аресту активов "Газпрома" в Англии были прекращены 14 января 2020 года.
Кроме того, адвокаты "Нафтогаза" 10 января направили письма в адрес адвокатов "Газпрома" и нидерландских компаний группы "Газпром". В них речь шла о снятии арестов в Нидерландах.
Что касается активов в Люксембурге, то 11 января "Нафтогаз" и "Газпром" подписали акты об отзыве требования относительно арестов от февраля и июля 2019 года. Адвокаты украинской компании 13 января 2020 года направили письма в адрес люксембургских банков и компаний, в отношении которых были приняты аресты.
В итоге все аресты с активов "Газпрома" сняли.
Что этому предшествовало
- "Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзит газа на 5 лет. Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.
- Снятие ареста было частью газового соглашения, которое Украина и Россия подписали 30 декабря.
- Соглашение предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не приняты окончательные решения. А также отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года.
- Согласно новому контракту, "Газпром" выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.