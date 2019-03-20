Арестованную квартиру Януковича сдали в аренду: фото, видео

У арестованной квартиры беглого президента Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве появился арендатор.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) таки нашло новых владельцев, которые согласились взять в аренду элитную квартиру экс-гаранта.

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Эту информацию подтвердил директора агентства Антон Янчук, пишут "Украинские новости".

Он уточнил, что квартиру не только сдали в аренду, но и застраховали.

Что известно об арестованной недвижимости Януковича?

Речь идет об элитных апартаментах площадью примерно 240 квадратных метров на Оболонской набережной в Киеве. По оценкам специалистов, стоимость такого жилья колеблется в пределах 27 миллионов гривен.

Кто стал новым арендатором квартиры президента-беглеца и за сколько ее снимает, в АРМА не уточнили.

Журналистам 24 канала удалось побывать в доме президента-беглеца. Увидели там лишь облупленные стены и элитную сантехнику.

Что известно об арестованной квартире Януковича: смотрите видео