Арестович назвал единственные условия для примирения с Россией

Украина не пойдет на компромисс с Россией и не отдаст часть территорий для умиротворения. Захватчики должны исчезнуть из страны.

Об этом для 24 канала сказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что сейчас не должно быть речи о каком-либо примирении с Россией.

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"Единственный вариант примирения – это российская капитуляция, вывод войск и разговоры о компенсациях. Это принципиальная позиция руководства государства", – заявил Арестович.

Принципиальная позиция партнеров

По словам советника, о таких условиях неоднократно говорил и президент Владимир Зеленский, и дипломатия. Кроме этого, таковы принципиальные требования партнеров Украины – Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

У мечтателей в Европе есть время, чтобы представить, как все неоднозначно, но ничего из этого не будет, кроме военного поражения России и выброса из Украины всех вражеских солдат,

– подчеркнул Арестович.

В Европе принимают решение, опираясь на совесть

Уже есть заявления от европейских лидеров, что огонь нужно прекратить любой ценой. Арестович считает, что некоторые страны хотят повторения Минских соглашений. Однако этого не будет.

"Никакого варианта, где мы позволяем россиянам остаться здесь, не будет. Отдельные страны могут попытаться договариваться, но видим, какие разносторонние процессы идут в Европе. Они порой будут колебаться, потому что это европейская школа политики", – рассказал Арестович.

Он считает, что между Россией, Францией и Германией проходит определенная игра на трехстороннем уровне. Арестович назвал это странной ситуацией и сказал, что Европа сама стоит перед зеркалом и смотрит на свое лицо.

"Там каждый принимает решение, опираясь на свою совесть, которой хватает не всем. Однако на уровне живущих в Евросоюзе людей и на уровне общего сознания видим, как ведет себя Еврокомиссия. Именно она предоставила нам 2 миллиона евро на оружие", – добавил. Арестович.

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