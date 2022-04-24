Арестович назвал место, где противник будет концентрировать главный удар

Россияне продолжают наступление на Востоке Украины. В частности, противник будет концентрировать главный удар в Изюмском направлении.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что украинские защитники наносят поражение врагу, оккупанты не могут существенно продвинуться, несмотря на объявленное "страшное наступление".

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Оккупанты ведут активные штурмовые действия

"Что касается направления главного удара – это Изюмское направление, Рубежное, Попасная, Северодонецк. Там многочисленные попытки противника продвинуться, они ведут активные штурмовые действия. Продвинулись немного, на двух или трех участках, на 1 – 2 километра", – сказал Арестович.

Скорее это не продвижение, а наши войска для более удачной обороны выровняли линию фронта, добавил советник главы Офиса Президента.

Россияне на соответствующих направлениях пытаются использовать авиацию, активно применяют артиллерию, украинские Герои мощно сбивают самолеты, вертолеты и БПЛА врага.

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