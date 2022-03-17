По словам советника главы ОП, речь идет сразу о ряде населенных пунктов к северу от Волновахи и город Изюм.

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По состоянию на 17 марта, как заявил Арестович, самыми сложными направлениями остаются:

Северодонецк;

Авдеевка.

Также сложной остается ситуация в Попасной.

Донбасс в полной мере сейчас может почувствовать, что означает забота России о них и других регионах,

– подчеркнул Арестович.

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