За словами радника очільника ОП, мовиться відразу про низку населених пунктів на північ від Волновахи та місто Ізюм.
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Станом на 17 березня, як заявив Арестович, найскладнішими напрямками залишаються:
- Сєвєродонецьк;
- Авдіївка.
Також складною залишається ситуація у Попасній.
Донбас повною мірою зараз може відчути, що означає турбота Росії про них та інші регіони,
– наголосив Арестович.
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