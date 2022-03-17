За словами радника очільника ОП, мовиться відразу про низку населених пунктів на північ від Волновахи та місто Ізюм.

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Станом на 17 березня, як заявив Арестович, найскладнішими напрямками залишаються:

Сєвєродонецьк;

Авдіївка.

Також складною залишається ситуація у Попасній.

Донбас повною мірою зараз може відчути, що означає турбота Росії про них та інші регіони,

– наголосив Арестович.

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