Переболел порохоботством, – Арестович объяснил, почему раньше презрительно говорил о Зеленском
Советник руководителя Офиса Президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович объяснил, почему пошел работать в команду президента Владимира Зеленского. Хотя раньше крайне критически о главе государства отзывался.
Источник:"Право на власть" на 1+1
Арестович заявил, что "переболел тяжелой болезнью порохоботства". И сравнил эту "болезнь" с COVID-19.
К слову, недавно Арестович назвал Стерненко и Антоненко политзаключенными
"Это тяжелая болезнь, хуже ковида"
В эфире "Право на власть" обсуждали два года президентства Владимира Зеленского. Один из гостей студии – нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко – процитировал пост в фейсбуке годичной давности Алексея Арестовича.
В этом посте Арестович называет Зеленского "чудом", которое "обещало мир и борьбу с коррупцией", но не выполнило обещанного. При этом автор сообщения даже усомнился, что президент вообще в состоянии выполнять должностные обязанности.
Поэтому и Гончаренко удивился, как "изменение места работы влияет на изменение точки зрения". Ведь Алексей Арестович сейчас работает советником руководителя Офиса Президента, а также спикером украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.
Все очень просто. Я переболел трудной болезнью порохоботства – идеологической позиции, которой продолжает болеть уважаемый Алексей и его коллеги. Это тяжелая болезнь, хуже ковида, и от нее надо избавляться,
– ответил Арестович.
И добавил: "Наибольшие сомнения я имел по военной линии – не уверен, что этого человека (Зеленского – 24 канал) можно было ставить верховным главнокомандующим". Однако впоследствии, мол, эти сомнения развеялись.
Я убедился лично, проанализировав информацию, что Зеленский не предатель, он точно за Украину и имеет светлые намерения. Все остальное можно простить,
– подытожил спикер ТКГ.
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