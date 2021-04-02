Советник руководителя Офиса Президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович объяснил, почему пошел работать в команду президента Владимира Зеленского. Хотя раньше крайне критически о главе государства отзывался.

Арестович заявил, что "переболел тяжелой болезнью порохоботства". И сравнил эту "болезнь" с COVID-19.

К слову, недавно Арестович назвал Стерненко и Антоненко политзаключенными

"Это тяжелая болезнь, хуже ковида"

В эфире "Право на власть" обсуждали два года президентства Владимира Зеленского. Один из гостей студии – нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко – процитировал пост в фейсбуке годичной давности Алексея Арестовича.

В этом посте Арестович называет Зеленского "чудом", которое "обещало мир и борьбу с коррупцией", но не выполнило обещанного. При этом автор сообщения даже усомнился, что президент вообще в состоянии выполнять должностные обязанности.

Арестович о Зеленском, к слову, отзывался критически не один раз. Например, 7 августа 2019 он писал в фейсбуке следующее: "Он артист, и не хочет принимать решения по вопросам войны"; "Он исходит из мышления обычного криворожского ватника".



А уже в марте 2021 Арестович за критику Зеленского называл пользователей сети в фейсбуке "порохоскотом". Более того, не чурался посылать прямым текстом людей в крайне нецензурном направлении.

Поэтому и Гончаренко удивился, как "изменение места работы влияет на изменение точки зрения". Ведь Алексей Арестович сейчас работает советником руководителя Офиса Президента, а также спикером украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Все очень просто. Я переболел трудной болезнью порохоботства – идеологической позиции, которой продолжает болеть уважаемый Алексей и его коллеги. Это тяжелая болезнь, хуже ковида, и от нее надо избавляться,

– ответил Арестович.

И добавил: "Наибольшие сомнения я имел по военной линии – не уверен, что этого человека (Зеленского – 24 канал) можно было ставить верховным главнокомандующим". Однако впоследствии, мол, эти сомнения развеялись.