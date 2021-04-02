Радник керівника Офісу Президента й спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович пояснив, чому пішов працювати у команду президента Володимира Зеленського. Хоч раніше і вкрай критично про главу держави відгукувався.

Арестович заявив, що "перехворів на важку хворобу порохоботства". І порівняв цю "хворобу" з COVID-19.

До слова, нещодавно Арестович назвав Стерненка й Антоненка політв'язнями

"Це важка хвороба, гірша за ковід”

В ефірі "Право на владу" обговорювали два роки президентства Володимира Зеленського. Один із гостей студії – нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко – процитував пост у фейсбуці річної давнини Олексія Арестовича.

У цьому пості Арестович називає Зеленського "чудом", яке "обіцяло мир і боротьбу з корупцією", але не виконало обіцяного. При цьому автор допису навіть засумнівався, що президент узагалі в стані виконувати посадові обов'язки.

Арестович про Зеленського, до слова, відгукувався критично не один раз. Наприклад, 7 серпня 2019 він писав у фейсбуці таке: "Він артист, і не хоче приймати рішення щодо війни"; "Він міркує у світогляді звичайного криворізького ватника".



А вже в березні 2021 Арестович за критику Зеленського називав дописувачів у фейсбуці "порохоскотом". Ба більше, не цурався посилати прямим текстом людей у вкрай нецензурному напрямку.

Тож і Гончаренко здивувався, як "зміна місця роботи впливає на зміну точки зору". Адже Олексій Арестович нині працює радником керівника Офісу Президента, а також є спікером української делегації у Тристоронній контактній групі.

Все дуже просто. Я перехворів на важко хворобу порохоботства – ідеологічної позиції, на яку продовжує хворіти шановний Олексій та його колеги. Це важка хвороба, гірша за ковід, і від неї треба позбавлятися,

– відповів Арестович.

І додав: "Найбільші сумніви я мав по військовій лінії – не певен, що цю людину (Зеленського – 24 канал) можна було ставити верховним головнокомандувачем". Однак згодом, мовляв, ці сумніви розвіялися.

Я переконався особисто, проаналізувавши інформацію, що Зеленський не зрадник, він точно за Україну й має світлі наміри. Все інше можна пробачити,

– підсумував спікер ТКГ.