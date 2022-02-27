На четвертый день войны России против Украины, 27 февраля, Путин перевел так называемые силы сдерживания, в том числе ядерное оружие, в "усиленный режим боевого дежурства". Такой наглый и циничный шаг вызвал беспокойство не только у украинцев, но бояться воплощения ядерных угроз в жизни не стоит, уверяет Алексей Арестович.

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По его словам, применение ядерного оружия нелогично даже для Кремля по нескольким причинам.

Во-первых, уничтожение всей украинской армии ядерными силами приведет к тому, что европейская часть России и Беларуси на длительный период станет непригодной для жизни. Вряд ли Путин готов заплатить такую цену.

Если нанести один удар, ожидая, что мы сломаемся и сдадимся, то мы не сломаемся и не сдадимся. Тогда или отказываться от продолжения, получив полный пакет неприятностей на свою голову, или смотри предыдущий вариант,

– отметил Арестович.

Во-вторых, процедура вступления в силу такого решения сложная. Чтобы одобрить применение ядерного оружия (даже тактического), необходимы слаженные действия по крайней мере семи человек – от самого Путина через командира воинской части – до непосредственных операторов вооружения.

Даже в случае такой команды в этой цепочке где-то может произойти сбой. Ведь исполнители четко понимают: за выполнением такого приказа наступит ответ тех, кто тоже обладает ядерным оружием. Хотя у цивилизованного мира достаточно средств эффективно отреагировать на это вопиющее преступление и без ядерной угрозы.

За последние 30 лет это далеко не первое приведение ядерных сил сторон в состояние повышенной боевой готовности. Даже посчитать трудно – практически это случается перед каждыми более или менее серьезными переговорами, – акцентировал советник президента.

В-третьих, и это главное: Путину нужна Украина. После применения ядерного оружия он фактически не сможет управлять нашим народом (хотя это в любом случае невозможно).

Вся эта история о ядерном оружии – попытка психологического давления. Путин – далеко не безумец. Но он хочет, чтобы мы так подумали о нем. Нет. Не боимся,

– подытожил Арестович.

Разбор ситуации от Алексея Арестовича и Марка Фейгина: смотрите видео