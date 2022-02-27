На четвертий день війни Росії проти України, 27 лютого, Путін перевів так звані сили стримування, у тому числі ядерну зброю, у "посилений режим бойового чергування". Такий зухвалий та цинічний крок викликав занепокоєння не лише в українців, однак боятися втілення ядерних погроз у життя не варто, запевняє Олексій Арестович.

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За його словами, застосування ядерної зброї нелогічне навіть для Кремля з кількох причин.

По-перше, знищення усієї української армії ядерними силами призведе до того, що європейська частина Росії та Білорусі на тривалий період стане непридатною для життя. Навряд чи Путін ладен заплатити таку ціну.

Якщо завдати одного удару, очікуючи, що ми зламаємося і здамося, то ми не зламаємося і не здамося. Тоді або відмовлятися від продовження, отримавши повний пакет неприємностей на свою голову, або дивись попередній варіант, – зазначив Арестович.

По-друге, процедура набуття чинності такого рішення складна. Щоб схвалити застосування ядерної зброї (навіть тактичної), необхідні злагоджені дії принаймні семи осіб – від самого Путіна через командира військової частини – до безпосередніх операторів озброєння.

Є імовірність, що навіть у разі такої команди у цьому ланцюжку десь відбудеться збій. Адже виконавці чітко розуміють: за виконанням такого наказу настане відповідь тих, хто теж володіє ядерною зброєю. Хоча у цивілізованого світу достатньо засобів ефективно відреагувати на цей кричущий злочин й без ядерної відповіді.

За останні 30 років це далеко не перше приведення ядерних сил сторін у стан підвищеної бойової готовності. Навіть порахувати важко – практично це трапляється перед кожними більш-менш серйозними переговорами, – акцентував радник президента.

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