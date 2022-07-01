Арестович отреагировал на обстрел Одесской области

По его словам, три российские ракеты Х-22 (такие же использовали для обстрелов Кременчуга) попали в жилой дом и базы отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

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Арестович отметил, что по предварительным данным местных властей, в результате этого обстрела уже подтвердили смерть 18 человек (среди них двое детей), 30 получили ранения.

С какими у****ами нам приходится воевать таки. Ну ждите в ответ привет, у***ны. И долго ждать не придется,

– написал советник.

Что известно об обстреле Одесской области: коротко

Россияне подло нанесли удар ночью, когда люди спали около 01:00. И снова выбрали цель, где живут многие люди. Ракеты выпустили из стратегической авиации, взлетевшей с территории временно оккупированного Крыма.

Враг снова использовал ракеты Х-22. Это устаревшие советские ракеты, не отличаются точностью, но очень мощные и быстрые. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказывал, что только боевая часть такой ракеты весит почти тонну.

В результате попадания этой российской ракеты в девятиэтажке полностью уничтожен один подъезд. А на базах отдыха известно о повреждениях 3-этажных, а также 4-этажных зданий.

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