Арестович відреагував на обстріл Одещини

За його словами, три російських ракети Х-22 (такі ж використовували для обстрілів Кременчука) влучили у житловий будинок та бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

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Арестович зазначив, що за попередніми даними місцевої влади, внаслідок цього обстрілу вже підтвердили смерть 18 людей (серед них двоє дітей), 30 зазнали поранень.

З якими у****ами нам доводиться воювати таки. Ну чекайте привіт у відповідь, у**ани. І довго чекати не доведеться,

– написав радник.

Що відомо про обстріл Одещини: коротко

Росіяни підло завдали удару вночі, коли люди спали – близько 01:00. І знову вибрали ціль, де живуть багато людей. Ракети випустили зі стратегічної авіації, яка злетіла з території тимчасово окупованого Криму.

Ворог знову використав ракети Х-22. Це застарілі радянські ракети, які не відрізняються точністю, але є дуже потужними та швидкими. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповідав, що лише бойова частина такої ракети важить майже тонну.

Внаслідок влучання цієї російської ракети, у дев'ятиповерхівці повністю знищили один під'їзд. А на базах відпочинку відомо про пошкодження 3-поверхової, а також 4-поверхової будівель.

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