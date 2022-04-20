Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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По его словам, проверить возможное применение химического оружия сложно, ведь в зону активных боевых действий никто не направит лабораторию.

Вероятно, оккупанты могли повредить какую-то химическую цистерну с, грубо говоря, ядовитым или вредным веществом,под влияние которого попали наши военнослужащие.

Она взорвалась, они вдохнули. Пока мы не фиксируем официальное применение (химического оружия – 24 канал),

– добавил Арестович.

Напомним, есть подозрения, что российские захватчики могли использовать химическое оружие 11 апреля, сбросив на Мариуполь ядовитое вещество из беспилотного летательного аппарата. Тогда в результате атаки пострадали несколько человек.

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