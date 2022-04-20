Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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За його словами, перевірити можливе застосування хімічної зброї важко, адже у зону активних бойових дій ніхто не спрямує лабораторію.

Ймовірно, окупанти могли пошкодити якусь хімічну цистерну з, грубо кажучи, отруйною або шкідливою речовиною, на яку наразилися наші військовослужбовці.

Вона вибухнула, вони вдихнули. Поки ми не фіксуємо офіційно застосування (хімічної зброї – 24 канал),

– додав Арестович.

Нагадаємо, є підозри, що російські загарбники могли використати хімічну зброю 11 квітня, скинувши на Маріуполь отруйну речовину з безпілотного літального апарату. Тоді внаслідок атаки постраждали кілька людей.

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