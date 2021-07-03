Х**сос неграмотный, они сами так захотели, – Арестович о скандале с туфлями женщин-военных
Источник:Цензор.НЕТ
Недавно возник скандал из-за того, что женщины-военные на репетиции ко Дню Независимости были в туфлях на каблуках. Алексей Арестович резко высказался о скандале с каблуками в комментариях в сети.
Советник Андрея Ермака ответил в комментарии пользователю, который нецензурно критикует его заявления о женской парадной одежде. В частности Арестович также употребил нецензурную лексику.
К теме Обувь для парада: Таран поручил купить экспериментальные модели
Алексей Арестович нецензурно ответил на оскорбление
Пользователь сети, который подписан "Нежинский Гурок" поделился скриншотом начала статьи в The Guardian, где репетицию женщин к параду в обуви на каблуках, назвали "идиотской".
Также этот пользователь дописал свой комментарий: "Только напомню, что Алексей Арестович является позорным п**арасом". Кстати, он отметил Алексея Арестовича.
Пользователь оскорбил Арестовича / Скриншот сообщения со страницы "Нежинский Гурок" в Фейсбуке
Впоследствии Алексей Арестович в комментариях ответил на оскорбление, также употребляя нецензурную лексику и оскорбляя пользователя.
Алексей Арестович рассказал о форме / Скриншоте со страницы "Нежинский Гурок" в фейсбуке
"Х*есос безграмотный. Курсантки лично выразили желание идти на параде в парадной форме, которая автоматически подразумевает каблуки", – написал Арестович.
Продолжил мысль тем, что "им дали возможность выбрать из 2 видов обуви более удобную, после одного (!) экспериментального прохождения. Если кого Гардиан и обидела, то прежде всего девочек-курсанток".
"И ты туда же, обс*с. Так что сверни свой Гардиан и запихни себе в ж*пу, у**бок. И сопли подотри, задохнешься, чмо об**баное", – продолжил Арестович.
Он также отвечал на комментарии других людей. В частности он несколько раз пояснил, что за такой выбор обуви проголосовали сами курсантки, а отвечает он нецензурно якобы потому, что иначе аудитория не понимает.
Скандал с обувью женщин-военных: коротко
- Минобороны обнародовали фото с тренировки девушек-военных в женской "коробки" на День Независимости. На фото военные на каблуках. Это и вызвало возмущение.
- Впоследствии это подхватили и украинские политики. В Верховной Раде выступили с требованием отменить это действо и выдать девушкам обычную обувь.
- На часе вопросов к правительству Тарану даже подарили туфли на каблуках.
- Впоследствии в Минобороны подтвердили, что для девушек-военных будет новая обувь.
- Глава Минобороны Андрей Таран встретился с курсантками и выяснил, что туфли на каблуках являются неудобными для марширования на параде и поручил закупить экспериментальные модели обуви.