россияне стараются не прекращать огневое влияние на мирные города вблизи линии фронта. Враг уничтожает жилые дома, но не может похвастаться успехами в военной плоскости.

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Украина может очень мощно ответить россиянам

Как сообщил внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, российские оккупанты в войне против Украины применили все возможное оружие, кроме ядерного и химического. За 6 месяцев войны они нанесли удары по 22 тысячам гражданским объектам, и только по 500 военным.

"Им уже некуда поднимать ставки, все. Они обстреливают ЗАЭС – и никто не реагирует, никто не паникует, никто не дает им выдвигать требования. Они исчерпали свой потенциал и возможности. Им уже нечем нас пугать", – сказал Арестович.

Также он добавил, что в случае обстрелов столицы Украина готова нанести очень меткий и эффективный ответ.

Если россия ударит по Киеву – Украина ответит ударом по их центру решений. О дальности оружия переживать не стоит – мы туда обязательно дотянемся,

– подчеркнул Арестович.

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