росіяни намагаються не припиняти вогневого впливу на мирні міста поблизу лінії фронту. Ворог знищує житлові будинки, але не може похизуватися успіхами у військовій площині.

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Україна може дуже потужно відповісти росіянам

Як повідомив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, російські окупанти у війні проти України застосували усю можливу зброю, окрім ядерної та хімічної. За 6 місяців війни вони завдали ударів по 22 тисячам цивільним об'єктам, і лише по 500 військовим.

"Їм вже нікуди піднімати ставки, все. Вони обстрілюють ЗАЕС – і ніхто не реагує, ніхто не панікує, ніхто не дає їм висувати вимоги. Вони вичерпали свій потенціал та можливості. Їм вже немає чим нас лякати", – сказав Арестович.

Також він додав, що у разі обстрілів столиці Україна готова завдати дуже влучної та ефективної відповіді.

Якщо росія вдарить по Києву – Україна відповість ударом по їхньому центру рішень. Про дальність зброї переживати не варто – ми туди обов'язково дотягнемося,

– підкреслив Арестович.

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