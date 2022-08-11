Корова языком слизала полк, – Арестович о потерях оккупантов на аэродроме в Крыму

Алексей Арестович заявил, что оккупанты в Крыму потеряли 9 самолетов. Советник Ермака отметил, что оккупанты сообщили и о жертвах среди россиян.

По словам Арестовича, погиб полк. Ранее ОК "Юг" сообщило, что россиян в Крыму достала кара небесная.

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Арестович прокомментировал взрывы в Крыму

Алексей Арестович пояснил, что в результате взрывов в Крыму могут быть погибшие и раненые.

В крымском паблике мелькнуло, что 60 погибших и тяжелораненых на аэродроме... Там был взрыв такого масштаба... Представь себе, сколько погибших на открытом пространстве. Считай, корова языком слизала авиаполк,

– заявил Арестович.

Советник главы Офиса Президента пояснил, что предварительно – уничтожено 9 самолетов, по некоторым данным – 12. Всего там базировалось 26 самолетов. Другие либо уничтожены, либо на них вряд ли кто-нибудь взлетит в ближайшее время.

Однако Арестович объяснил, что самое главное – это персонал, люди тяжелых специальностей. На их подготовку уходят годы.

Потеря даже одного самолета – это удар для россиян

Советник главы ОП объяснил, что потеря 7 самолетов эскадрильи – это большой и серьезный удар. Ведь даже потеря 1 самолета – это большой удар.

"Это накапливает психологическую усталость, разочарование у россиян, разочарование в возможностях войны", – объяснил Арестович.

Он добавил, что российская авиация:

на аэродромах, ведь Украина ее сбивает;

уже достигла предела неприкосновенного запаса;

если хоть как-то хочет сберечь боеспособность – не может жертвовать ни летчиками, ни авиацией.

"Война сместилась в медийное пространство. Она психологически выигрывается в первую очередь. Пять "заваленных" самолетов – очень сильное впечатление создает", – объяснил Алексей Арестович.

Добавил, что "просело" даже российское командование. Ведь несколько подобных ударов в месяц и нет аэродромной сети в Крыму. В Крыму еще 5 аэродромов с авиацией врага.

Кратко о взрывах в Крыму

9 августа в Крыму прогремели взрывы. Они были в Новофедоровке. Впоследствии стало известно, что "хлопок" был на аэродроме россиян в Саках.

Именно там находилась авиация оккупантов, атаковавшая Юг Украины.

Комментируя взрывы, глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Юг особенно прекрасен в августе.

Впоследствии в сети показали последствия взрывов – уничтоженные самолеты на аэродроме и выбитые окна в близлежащих домах.

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