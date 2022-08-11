Корова языком слизала полк, – Арестович о потерях оккупантов на аэродроме в Крыму
Источник:ФейгинLIVE
Алексей Арестович заявил, что оккупанты в Крыму потеряли 9 самолетов. Советник Ермака отметил, что оккупанты сообщили и о жертвах среди россиян.
По словам Арестовича, погиб полк. Ранее ОК "Юг" сообщило, что россиян в Крыму достала кара небесная.
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Арестович прокомментировал взрывы в Крыму
Алексей Арестович пояснил, что в результате взрывов в Крыму могут быть погибшие и раненые.
В крымском паблике мелькнуло, что 60 погибших и тяжелораненых на аэродроме... Там был взрыв такого масштаба... Представь себе, сколько погибших на открытом пространстве. Считай, корова языком слизала авиаполк,
– заявил Арестович.
Советник главы Офиса Президента пояснил, что предварительно – уничтожено 9 самолетов, по некоторым данным – 12. Всего там базировалось 26 самолетов. Другие либо уничтожены, либо на них вряд ли кто-нибудь взлетит в ближайшее время.
Однако Арестович объяснил, что самое главное – это персонал, люди тяжелых специальностей. На их подготовку уходят годы.
Потеря даже одного самолета – это удар для россиян
Советник главы ОП объяснил, что потеря 7 самолетов эскадрильи – это большой и серьезный удар. Ведь даже потеря 1 самолета – это большой удар.
"Это накапливает психологическую усталость, разочарование у россиян, разочарование в возможностях войны", – объяснил Арестович.
Он добавил, что российская авиация:
- на аэродромах, ведь Украина ее сбивает;
- уже достигла предела неприкосновенного запаса;
- если хоть как-то хочет сберечь боеспособность – не может жертвовать ни летчиками, ни авиацией.
"Война сместилась в медийное пространство. Она психологически выигрывается в первую очередь. Пять "заваленных" самолетов – очень сильное впечатление создает", – объяснил Алексей Арестович.
Добавил, что "просело" даже российское командование. Ведь несколько подобных ударов в месяц и нет аэродромной сети в Крыму. В Крыму еще 5 аэродромов с авиацией врага.
Кратко о взрывах в Крыму
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы. Они были в Новофедоровке. Впоследствии стало известно, что "хлопок" был на аэродроме россиян в Саках.
- Именно там находилась авиация оккупантов, атаковавшая Юг Украины.
- Комментируя взрывы, глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Юг особенно прекрасен в августе.
- Впоследствии в сети показали последствия взрывов – уничтоженные самолеты на аэродроме и выбитые окна в близлежащих домах.
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