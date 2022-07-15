"Санитарная обработка ": Арестович рассказал о локациях оккупантов, которые ночью поразили ВСУ

Украинские военные нанесли удар по трем локациям врага на Юге и Востоке. Алексей Арестович назвал это "санитарной обработкой территорий".

Два удара врагу украинские защитники нанесли в Херсонской области, еще один – в Луганской области. Об этом советник главы Офиса Президента сообщил утром 15 июля.

Обратите внимание Удар по университетам Николаева, 38 тысяч мертвых оккупантов: основное за 142 день войны

Украинские военные "почистили" территорию

Украинские военные атаковали позиции врага в селе Дарьевка Херсонской области. Они нанесли повторное поражение по скоплению военной техники россиян.

В поселке Новая Маячка, тоже в Херсонской области, ВСУ уничтожили технику противника, учитывая командно-штабные машины.

На Донбассе украинские воины тоже плодотворно поработали. В городе Кадиевка Луганской области наши защитники поразили состав вражеских боеприпасов. Известно, что детонация произошла в течение 2 часов после попадания.

"Санитарная обработка территории продолжается", – подчеркивает советник председателя ОП Алексей Арестович.

Вечерний успех ВСУ на Юге

ВСУ уничтожили три склада с оружием оккупантов и военную базу вечером 14 июля. Наши воины ликвидировали:

в Новой Каховке – базу врага.

в Снегиревском и Баштанском районах Николаевской области – БК.

в Раденске Херсонской области – тоже БК.

Вас может заинтересовать – появились новые детали об авиаударе россиян по Николаеву: смотрите видео