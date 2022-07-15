"Санитарная обработка ": Арестович рассказал о локациях оккупантов, которые ночью поразили ВСУ
Источник:фейсбук Алексея Арестовича
Украинские военные нанесли удар по трем локациям врага на Юге и Востоке. Алексей Арестович назвал это "санитарной обработкой территорий".
Два удара врагу украинские защитники нанесли в Херсонской области, еще один – в Луганской области. Об этом советник главы Офиса Президента сообщил утром 15 июля.
Обратите внимание Удар по университетам Николаева, 38 тысяч мертвых оккупантов: основное за 142 день войны
Украинские военные "почистили" территорию
Украинские военные атаковали позиции врага в селе Дарьевка Херсонской области. Они нанесли повторное поражение по скоплению военной техники россиян.
В поселке Новая Маячка, тоже в Херсонской области, ВСУ уничтожили технику противника, учитывая командно-штабные машины.
На Донбассе украинские воины тоже плодотворно поработали. В городе Кадиевка Луганской области наши защитники поразили состав вражеских боеприпасов. Известно, что детонация произошла в течение 2 часов после попадания.
"Санитарная обработка территории продолжается", – подчеркивает советник председателя ОП Алексей Арестович.
Вечерний успех ВСУ на Юге
ВСУ уничтожили три склада с оружием оккупантов и военную базу вечером 14 июля. Наши воины ликвидировали:
- в Новой Каховке – базу врага.
- в Снегиревском и Баштанском районах Николаевской области – БК.
- в Раденске Херсонской области – тоже БК.
Вас может заинтересовать – появились новые детали об авиаударе россиян по Николаеву: смотрите видео