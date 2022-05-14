Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Он предсказывает захватчикам очередную неудачу.
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Россиян ждут только неудачи
Арестович рассказал, что российские оккупанты планируют идти в "маленькое страшное наступление" сразу на нескольких направлениях.
В Попасной подсобирались российские войска и могут пойти на запад или на север. В районе Авдеевки "героический" штурм (происходит – 24 канала) третий день. 3 штурма было. Хотя их и помолотила наша артиллерия, но они подсобрались и хотят пробить нас. И на Запорожском направлении подъехал танковый батальон, тоже хочет напасть,
– отметил советник главы ОП.
Арестович отметил, что украинские защитники "с нетерпением ждут" захватчиков. По его мнению, попытки россиян пройти оборону ВСУ без успеха.
"Это удивительные попытки убить свои войска о нашу оборону", – подытожил советник главы ОП.
Обратите внимание С начала войны защитники Мариуполя уничтожили почти 6 тысяч оккупантов и более 100 единиц техники
Потери российских захватчиков: последние новости
- По состоянию на 13 мая украинские защитники ликвидировали почти 27 тысяч российских захватчиков. Это приблизительные данные, поскольку продолжаются активные боевые действия, затрудняющие подсчет.
- Кроме живой силы оккупационные войска потеряли 1205 танков и 2900 единиц боевых бронированных машин.
- Бойцы ВСУ продолжают наносить врагам сокрушительные потери. В частности, десантники, защищающие Николаевщину, недавно в очередной раз ликвидировали российский беспилотник-разведчик.
- На Востоке 13 мая украинские защитники отразили 9 вражеских атак. Они уничтожили 130 рашистов, а также 2 танка, бронетранспортер, 5 боевых машин пехоты и кучу другой техники оккупантов.
- В свою очередь, вблизи Змеиного наши воины утопили российский десантный катер типа Serna. Другой катер, к сожалению, уклонился от ракеты защитников.
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