Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Он предсказывает захватчикам очередную неудачу.

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Россиян ждут только неудачи

Арестович рассказал, что российские оккупанты планируют идти в "маленькое страшное наступление" сразу на нескольких направлениях.

В Попасной подсобирались российские войска и могут пойти на запад или на север. В районе Авдеевки "героический" штурм (происходит – 24 канала) третий день. 3 штурма было. Хотя их и помолотила наша артиллерия, но они подсобрались и хотят пробить нас. И на Запорожском направлении подъехал танковый батальон, тоже хочет напасть,

– отметил советник главы ОП.

Арестович отметил, что украинские защитники "с нетерпением ждут" захватчиков. По его мнению, попытки россиян пройти оборону ВСУ без успеха.

"Это удивительные попытки убить свои войска о нашу оборону", – подытожил советник главы ОП.

Обратите внимание С начала войны защитники Мариуполя уничтожили почти 6 тысяч оккупантов и более 100 единиц техники

Потери российских захватчиков: последние новости

По состоянию на 13 мая украинские защитники ликвидировали почти 27 тысяч российских захватчиков. Это приблизительные данные, поскольку продолжаются активные боевые действия, затрудняющие подсчет.

Кроме живой силы оккупационные войска потеряли 1205 танков и 2900 единиц боевых бронированных машин.

Бойцы ВСУ продолжают наносить врагам сокрушительные потери. В частности, десантники, защищающие Николаевщину, недавно в очередной раз ликвидировали российский беспилотник-разведчик.

На Востоке 13 мая украинские защитники отразили 9 вражеских атак. Они уничтожили 130 рашистов, а также 2 танка, бронетранспортер, 5 боевых машин пехоты и кучу другой техники оккупантов.

В свою очередь, вблизи Змеиного наши воины утопили российский десантный катер типа Serna. Другой катер, к сожалению, уклонился от ракеты защитников.

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