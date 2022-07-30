Донбасс осиротел – российские военные начали выходить оттуда на Юг, – Арестович

После многочисленных провалов и безумных потерь россияне начали понимать, что захватить Донбасс им не удастся. Они решили бросить свои силы на другие направления.

российские оккупанты, несмотря на безумные усилия и большие потери, так и не могут продвинуться ни на одном из направлений на Донбассе. Воины ВСУ поломали еще один их замысел в войне против Украины – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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российские войска отходят из Донбасса

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о ситуации на линии фронта. По его словам, там происходят серьезные перестройки врага.

Донбасс осиротел. Кадровые военные россиян идут оттуда на Юг, на Херсонское и Запорожское направления,

– сказал он.

Первый и второй армейские корпуса российских оккупантов достаточно мотивированы, но их ряды ВСУ очень проредили, также им крайне не хватает материально-технической базы. Что касается наступательных действий, то на позиции ВСУ враг бросает боевиков квазиреспублик, которые не могут достичь никакого успеха и постоянно несут потери.

Арестович добавил, что такими темпами боевики так называемых "днр" и "лнр" скоро закончатся, ведь их потери очень большие.

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