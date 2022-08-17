"Хлопок" в Крыму нанес российским оккупантам невероятные потери. Медленно появляется информация о размерах разрушений техники и сокращении запасов боеприпасов врага.

Читайте также Из Крыма выехали "премьер" аксенов и спикер "парламента" костянтинов: о возвращении речь не идет

Какие самолеты российские оккупанты потеряли из-за "хлопка" в Гвардейском

Как сообщил внештатный советник Ермака Алексей Арестович, "прилеты" в Джанкой попали в скопление артиллерийских установок россиян и склада боеприпасов. Также там пострадало железнодорожное полотно, но оккупантам удалось его починить.

В Гвардейское "что-то" прилетело через несколько часов, что именно – "мы не знаем". Там гарантированно уничтожен один Су-24, еще несколько Су-24 и Су-25 были серьезно повреждены. Конечно, вдобавок к этому детонировали боеприпасы,

– рассказал Арестович.

Он добавил, что россияне пытаются свалить вину за взрывы на мирных татар и отчитаться, что все "под контролем". Правда, непонятно, что оккупанты будут говорить кремлю, когда "хлопок" повторится, а это произойдет непременно.

Смотрите видео на тему – Арестович прокомментировал новый "хлопок" в Крыму