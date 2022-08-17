"Бавовна" у Криму завдала російським окупантам неймовірних втрат. Поволі з'являється інформація щодо розмірів руйнувань техніки та скорочення запасів боєприпасів ворога.

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Які літаки російські окупанти втратили через "бавовну" у Гвардійському

Як повідомив позаштатний радник Єрмака Олексій Арестович, "прильоти" в Джанкой влучили у скупчення артилерійських установок росіян та складу боєприпасів. Також там постраждало залізничне полотно, але окупантам вдалося його полагодити.

У Гвардійське "щось" прилетіло через кілька годин, що саме – "ми не знаємо". Там гарантовано знищено один Су-24, ще кілька Су-24 та Су-25 серйозно пошкоджені. Звісно, в додаток до цього детонували боєприпаси,

– розповів Арестович.

Він додав, що росіяни намагаються звалити провину за вибухи на мирних татар та відзвітувати, що все "під контролем". Щоправда, незрозуміло, що окупанти будуть говорити кремлю, коли "бавовна" повториться, а це станеться неодмінно.

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