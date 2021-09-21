Арестович поднимает темы, которые замалчивают, – Подоляк
Спикер украинской делегации говорит о том, что общество "предпочитает годами замалчивать". Об этом советник Андрея Ермака Подоляк заявил в интервью.
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Если мы не можем говорить о том, что действительно болит, то болезни только прогрессируют. Алексей часто идет на сознательные провокации, вытягивает на себя негатив, а потом спокойно, взвешенно, тонко работает с этим. Парадоксальную вещь скажу, но, считаю, что именно Арестович лечит наше общество от традиционных медийных истерик,
– подчеркнул политик.
Подоляк объяснил, что именно так Арестович предоставляет людям возможность проговорить непростые вещи "как в кабинете психотерапевта".
Он также подчеркнул, что Арестович "точно положительный персонаж", поскольку конфликтует с гражданами, которых их политические оппоненты называют "порохоботами".
Что известно об одиозных заявлениях Арестовича
- Политик предлагал переименовать украинский язык в российский, а Украину – в Русь-Украину. Это якобы было бы "ударом в самое сердце дракона", то есть Россию.
- Арсен Аваков опубликовал видео на котором Арестович говорит, что "АТО – большой курорт для мальчиков". Мужчины туда якобы бегут от жен и детей.
- Кроме того, спикер Украины в ТКГ говорил, что беженцы из Афганистана образованнее, чем "средние украинцы". Впоследствии он объяснил свои слова тем, что якобы наши граждане не могут показать Афганистан на карте.