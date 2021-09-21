Арестович поднимает темы, которые замалчивают, – Подоляк

Спикер украинской делегации говорит о том, что общество "предпочитает годами замалчивать". Об этом советник Андрея Ермака Подоляк заявил в интервью.

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Если мы не можем говорить о том, что действительно болит, то болезни только прогрессируют. Алексей часто идет на сознательные провокации, вытягивает на себя негатив, а потом спокойно, взвешенно, тонко работает с этим. Парадоксальную вещь скажу, но, считаю, что именно Арестович лечит наше общество от традиционных медийных истерик,

– подчеркнул политик.

Подоляк объяснил, что именно так Арестович предоставляет людям возможность проговорить непростые вещи "как в кабинете психотерапевта".

Он также подчеркнул, что Арестович "точно положительный персонаж", поскольку конфликтует с гражданами, которых их политические оппоненты называют "порохоботами".

Что известно об одиозных заявлениях Арестовича