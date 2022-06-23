Арестович снова вляпался в скандал: говорит, что в армии женщин "людьми не считают"

В последние несколько дней советник главы Офиса Президента Алексей Арестович вляпался в ряд скандалов. Одним из самых "свежих" стали его слова о женщинах в украинской армии. По его словам, в Вооруженных Силах женщин за людей якобы не считают.

Таким заявлением Алексей Арестович отметился в эфире ютуб-канала ISLND TV. Высказывания советника главы Офиса Президента вызвали недоумение даже у ведущего.

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Что говорит Арестович о женщинах в украинской армии

По словам Алексея Арестовича, женщина в украинской армии – это "ужас". Его аргументы в том, что якобы мужчины, которых в армии большинство, не считают женщин людьми и то, что для военнослужащих существуют "гигиенические проблемы".

Кроме этого, Алексей Арестович заявил, что в украинской армии женщины якобы являются объектами сексуальных домогательств, что вызвало удивление у ведущего. На это Арестович порекомендовал спросить украинских военнослужащих, но не активисток. Какой смысл советник главы ОП вкладывает в это слово – неизвестно. Затем Арестович сказал, что он военный, и потому знает, что происходит в наших Вооруженных Силах.

Также Арестович сказал, что для "сборища мужчин женщина не человек". Ведущий оппонировал Арестовичу и отметил, что "не людьми" женщин считает армия насильников, то есть русские оккупанты.

Тяжелое положение женщин в украинской армии Алексей Арестович связал с временами казачества, когда женщин в Запорожскую Сечь не пускали.

Предыдущие скандалы с участием Арестовича

Первая леди Украины Елена Зеленская 10 июня сообщила, что в рядах Вооруженных Сил сейчас находятся около 37 тысяч женщин , которые вместе с мужчинами защищают нашу страну от оккупантов. Кроме того, по ее словам, уже более тысячи женщин-военнослужащих стали командирами.

В эфире российского правозащитника Марка Фейгина Алексей Арестович заявил, что главной проблемой Украины является то, что украинцы "хотят построить большое государство с маленькой культурой". Этим Арестович аргументировал не отказываться от русской культуры. Позже Арестович набросился на тех, кто раскритиковал его за эти слова.

20 июня советник главы ОП в своих соцсетях опубликовал пост об "украинском сексе", в котором высмеял активистов. По его словам, украинская музыка, литература, киберспорт, агроинновации, банкинг, электронное государство и даже Вооруженные Силы поражают только потому, что там "нет активистов". Критику этих слов Арестович назвал позже "высшим проявлением нарциссизма".

После этого Арестович отметился и заявлением по ЛГБТ-сообществу. Он выступил против преследования сообщества, однако представителей ЛГБТ назвал "отклонением от нормы", выразил соболезнования и осудил "пропаганду". Из-за этих слов украинская общественная организация KyivPride, которая борется за права ЛГБТ-сообщества, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой об отставке Арестовича. Там высказывания советника главы ОП считают недопустимыми и подчеркивают, что среди военных, защищающих нашу страну сегодня, также есть представители ЛГБТ-сообщества.

Сам Арестович в ответ на это опубликовал фото из фильма "Не бойся, я рядом", где он в образе женщины и подписал, что "требует терпимости к себе".

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