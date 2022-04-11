Соответствующую информацию обнародовал советник главы Офиса Президента вечером 11 апреля. Вероятная атака произошла вечером на 47 день войны.
Заметьте Оккупанты использовали в Мариуполе яд неизвестного происхождения: сбросили с беспилотника
Алексей Арестович заявил, что информацию о химатаке в Мариуполе проверяют. В частности, речь идет об использовании яда против наших военных и мирных людей.
Источник:Алексей Арестович
Соответствующую информацию обнародовал советник главы Офиса Президента вечером 11 апреля. Вероятная атака произошла вечером на 47 день войны.
Заметьте Оккупанты использовали в Мариуполе яд неизвестного происхождения: сбросили с беспилотника