Соответствующую информацию обнародовал советник главы Офиса Президента вечером 11 апреля. Вероятная атака произошла вечером на 47 день войны.

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