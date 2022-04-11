Відповідну інформацію оприлюднив радник глави Офісу Президента ввечері 11 квітня. Ймовірна атака відбулась також ввечері на 47 день війни.
Зауважте Окупанти використали у Маріуполі отруту невідомого походження: скинули з безпілотника
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Олексій Арестович заявив, що інформацію про хіматаку у Маріуполі перевіряють . Зокрема мовиться про використання отрути проти наших військових та мирних людях.
Джерело:Олексій Арестович
Відповідну інформацію оприлюднив радник глави Офісу Президента ввечері 11 квітня. Ймовірна атака відбулась також ввечері на 47 день війни.
Зауважте Окупанти використали у Маріуполі отруту невідомого походження: скинули з безпілотника
...