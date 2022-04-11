Відповідну інформацію оприлюднив радник глави Офісу Президента ввечері 11 квітня. Ймовірна атака відбулась також ввечері на 47 день війни.

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