Спикер украинской делегации ТКГ Арестович отметил, что весь мир, в частности, народы России и Украины, будут ожидать конкретного результата от встречи Путина и Зеленского.

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А если результатов не будет, то в выигрыше будет инициатор этой встречи, то есть, президент Зеленский. А Путин будет выглядеть "букой и бякой", который не пошел ни на какие условия своего визави,

– подчеркнул Арестович.

По словам Арестовича, если это произойдет, Путин "фактически, будет не только тем, кто разжигает конфликт, но и лицом, заинтересованным в его продолжении".

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