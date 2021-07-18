Речник української делегації ТКГ Арестович зауважив, що увесь світ, зокрема, народи Росії та України, очікуватимуть конкретного результату від зустрічі Путіна та Зеленського.

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А якщо результатів не буде, то у виграші буде ініціатор цієї зустрічі, тобто, президент Зеленський. А Путін виглядатиме "букою і бякою", який не пішов ні на які умови свого візаві,

– наголосив Арестович.

За словами Арестовича, якщо це станеться, Путін "фактично, буде не тільки тим, хто розпалює конфлікт, а й особою, зацікавленою у його продовженні".

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