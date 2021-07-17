Министр обороны РФ Шойгу обязал всех военнослужащих ознакомиться с текстом антиукраинской статьи Путина. По сути Путин публично огласил новую стратегию войны с Украиной, чтобы открыто мобилизовать и мотивировать для этой непопулярной в РФ войны все российское общество, чтобы оправдать новые санкции из-за фактического присоединения Донбасса и Крыма и нарушения Россией Минских соглашений.

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Эта новая политическая стратегия России, требует жесткого политического ответа – публичной политической доктрины действий руководства Украины. Поразительно, но Зеленский по сути письмо Путина вообще не прокомментировал, а всего лишь отшутился, что представляется весьма неадекватной реакцией.

Я вынужден подчеркнуть тезисы, которые требуют публичной позиции руководства Украины:

1. Путин не признает Украину независимым государством, поскольку считает Украину "исторической территорией РФ": "Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну".

2. Россия будет воевать на Донбассе и не уйдет добровольно с украинской земли: "...Расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся... Киеву Донбасс просто не нужен".

3. Путин нанес личное оскорбление президенту Украины, чтобы припугнуть Зеленского разрывом личных контактов: "Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришел к власти. Обещания оказались враньем. Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса ещё и деградировала".

4. Путин оправдывает фактическое присоединение к РФ Донбасса и Крыма и выдачу российских паспортов: "Подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией... Мы – один народ".

Интересно Путин является незаконным президентом

Сейчас на фронте возросло количество артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупантов – они уже перестали прятаться, выкладывают сами видео в интернет. Пройдет немного времени, и Россия завершит выдачу российских паспортов большинству населения Донбасса. Россия усиливает интеграцию Донбасса как своего непризнанного региона с особым статусом, типа Абхазии, Осетии, Приднестровья.

В этих условиях Минские соглашения уже просто нелепо мусолить как какое-то обещание мира. Это дипломатическая ширма, за которой должна стоять четкая и понятная нации и армии доктрина. Азербайджан также заключил Минские соглашения и вел одновременно войну и переговоры 26 лет - и добился победы в удобный момент.

Попытка Кремля склонить Зеленского к признанию российской оккупации на Донбассе в ходе "перемирия" 2020-го году потерпела крах – украинское общество не позволило офису президента капитулировать в войне.

Путин теперь открыл карты – он не уйдет с Донбасса. И он будет вести войну против слабого украинского государства, будучи уверенным, что сумеет расшатать угрозами украинскую власть.

А в это время президент Зеленский по-прежнему старается не замечать и не комментировать потери украинских воинов в результате российских обстрелов. Эта позорная политика и отсутствие всякой политической инициативы ослабляют нашу страну куда сильней любых путинских писем.

Без новой доктрины войны с Россией Украина не сможет дать Путину адекватный отпор, не сможет стать независимой, не сможет добыть желаемый всеми мир. Доктрина – это первый шаг к нашей победе.