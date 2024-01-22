Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. По его словам, в столице "на горячем" задержаны начальник одного из управлений командования Сил поддержки ВСУ и его сообщник – гендиректор компании-поставщика оборонных товаров.

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"Они наладили схему "откатов" при заключении контрактов. Схема проста – даешь взятку и получаешь контракт с завышенными для государства ценами", – отмечает политолог.

Эксперт напоминает одно из самых громких дел по закупкам, которое расследовала служба.

Речь идет о бывшем заместителе Министра обороны Шаповалове за растрату почти 1 миллиарда гривен. Шаповалов находится за решеткой, о подозрениях сообщили и другим чиновникам Минобороны. Отметил бы, что там, где подобные дела расследует СБУ, подозреваемые сидят за решеткой, а не бегут за границу,

– акцентирует Голобуцкий.

По мнению политолога, попытки нажиться на армии в период войны должны быть приравнены к государственной измене.

Прозрачная работа и отсутствие коррупции в этой сфере – это вопрос доверия к Украине западных партнеров, от которых мы очень зависимы. Ответственность должна быть ужесточена на законодательном уровне. Наживающийся на армии коррупционер часто опаснее наводчика и коллаборанта. Если отдельных дельцов не сдерживает от зарабатывания кровавых денег даже полномасштабная война, возможно, сдержит перспектива пожизненного заключения,

– резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала злоумышленников, которые разворовывали бюджетные средства, предназначенные для Сил обороны. Полковник ВСУ и руководитель львовской компании задержаны "на горячем", было изъято около 10 миллионов гривен, обоим грозит по 10 лет за решеткой.