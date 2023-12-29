Также заявление Хавьера Милея направили президенту Бразилии Луизу Инасио Лула да Силва, премьер-министру Индии Нарендри Моди и президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафоси.
Смотрите также Объявлено чрезвычайное экономическое положение: в Аргентине одновременно будут введены 300 реформ
Аргентина отказалась присоединиться к БРИКС
Аргентинское издание Infobaе отмечает, что так президент Милей отверг геополитическую близость с Китаем и Россией.
Однако за несколько месяцев до истечения своего президентского срока экспрезидент Аргентины Альберто Фернандес заявлял о намерениях присоединиться к блоку БРИКС.
Как отмечает бразильское издание Brazil247, его инициатива получила поддержку от лидера Китая Си Цзиньпина, поскольку расширение блока отвечает интересам Китая по ограничению влияния Соединенных Штатов в мире.
По данным издания Infobae, новоизбранный президент Аргентины поддерживает США, и потому он отказался "настаивать на соглашении с коммунистами".
Политика Хавьера Милея: основные новости
- В ноябре этого года в Аргентине избрали нового президента. Им стал Хавьер Милей, являющийся сторонником США и обещающий ввести в стране доллар.
- Новоизбранный президент Аргентины говорил, что он выступает за отказ от установления отношений с Россией, Бразилией и Китаем. Основная причина – разногласия в политике этих стран. Тем не менее, он видит США и Израиль стратегическими союзниками.
- Кроме того, Хавьер Милей поддерживает Украину. Владимир Зеленский на пресс-конференции отметил, что новый президент Аргентины Хавьер Милей может развернуть политическое направление Латинской Америки.