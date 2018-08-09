Аргентина и Украина подписали соглашение о передаче осужденных лиц

Страны подписали ряд межгосударственных договоров, что расширит сотрудничество между государствами в правовой сфере. Среди них соглашение о выдаче осужденных лиц и общая правовая помощь по уголовным делам.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что вместе с министром юстиции и прав человека Аргентины Херманом Гаравано подписали Договор между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц.

Это переход на новый уровень сотрудничества между нашими государствами в сфере борьбы с преступностью. Спасибо всем украинским коллегам и представителям правительства Аргентины за проведенную подготовительную работу, результатом которой стало подписание данных межгосударственных договоров,

– отметил Павел Петренко.