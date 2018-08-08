Бывшего вице-президента Аргентины приговорили за коррупцию

7 августа бывшего вице-президента Аргентины Амадо Буду приговорили к 5,9 годам заключения за махинации с заказом на печать денежных банкнот.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Также ему запретили до конца его жизни занимать любые государственные должности, поскольку его преступление считается "несовместимыми" с обязанностями государственного служащего.

Амадо Буду обвиняют в "пассивном взяточничестве". Согласно решению суда, в 2010 году, будучи министром экономики, он был способствовал спасению фирмы Ciccone Calcografica от банкротства. Он использовал свою должность, чтобы воздействовать на главный банк страны. За свою помощь бывший вице-президент получил часть контроля над фирмой.

Амад Буду же отрицает свою вину, и его адвокаты уже готовят апелляцию.