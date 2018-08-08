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Колишнього віце-президента Аргентини засудили за корупцію

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Амадо Буду
Амадо Буду / www.rbc.ua

7 серпня колишнього віце-президента Аргентини Амадо Буду засудили до 5,9 років ув'язнення за махінації із замовленням на друк грошових банкнот.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Також йому заборонили до кінця його життя обіймати будь-які державні посади, оскільки його злочин вважається "непоєднуваним" із обов'язками державного службовця.

Амадо Буду звинувачують у "пасивному хабарництві". Згідно з рішенням суду, у 2010 році, будучи міністром економіки, він був сприяв порятунку фірми Ciccone Calcografica від банкрутства.

Він використовував свою посаду, щоб повпливати на головний банк країни. За свою допомогу колишній віце-президент отримав частину контролю над фірмою.

Амад Буду ж заперечує свою вину і його адвокати вже готують апеляцію.

Теги: Аргентина Корупція
Джерело: 24 канал
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