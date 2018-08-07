НАБУ впіймало на хабарі івано-франківського суддю

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили "на гарячому" одного з суддів Господарського суду Івано-Франківської області.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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"За даними слідства, загальна сума отриманої служителем Феміди неправомірної вигоди становить 5000 євро. Суддя взяв ці кошти в обмін на обіцянку не змінювати арбітражного керуючого у господарській справі про банкрутство підприємства, що перебуває у нього на розгляді" – йдеться у повідомлені.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою"), тривають слідчі дії та обшуки за місцем роботи та проживання судді.