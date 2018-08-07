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НАБУ впіймало на хабарі івано-франківського суддю

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Детективи Національного антикорупційного бюро України
Детективи Національного антикорупційного бюро України / Фото з вільних джерел

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили "на гарячому" одного з суддів Господарського суду Івано-Франківської області.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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"За даними слідства, загальна сума отриманої служителем Феміди неправомірної вигоди становить 5000 євро. Суддя взяв ці кошти в обмін на обіцянку не змінювати арбітражного керуючого у господарській справі про банкрутство підприємства, що перебуває у нього на розгляді" – йдеться у повідомлені. 

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою"), тривають слідчі дії та обшуки за місцем роботи та проживання судді.

Теги: Новини України НАБУ Судді Хабар Корупція Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 Канал
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