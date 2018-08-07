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НАБУ поймало на взятке ивано-франковского судью

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины / Фото из открытых источников

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили "на горячем" одного из судей Хозяйственного суда Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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"По данным следствия, общая сумма полученной служителем Фемиды неправомерной выгоды составляет 5000 евро. Судья взял эти средства в обмен на обещание не менять арбитражного управляющего в хозяйственном деле о банкротстве предприятия, находящегося у него на рассмотрении", – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом"), проводятся следственные действия и обыски по месту работы и жительства судьи.

Теги: Новости Украины НАБУ Новости Ивано-Франковска Коррупция Взятка Судьи
Источник: 24 Канал
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