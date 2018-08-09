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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Аргентина та Україна підписали угоду про передачу засуджених осіб

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Міністри юстиції України та Аргентини уклали низку угод між країнами
Міністри юстиції України та Аргентини уклали низку угод між країнами / Фото из открытых источников

Країни підписали низку міждержавних договорів, що розширить співпрацю між державами у правовій сфері. Серед них угода про видачу засуджених осіб та спільна правова допомога у кримінальних справах.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що разом з Міністром юстиції та прав людини Аргентини Херманом Гаравано підписали Договір між Україною та Аргентинською Республікою про передачу засуджених осіб.

Це перехід на новий рівень співробітництва між нашими державами у сфері боротьби із злочинністю. Дякую всім українським колегам та представникам Уряду Аргентини за проведену підготовчу роботу, результатом якої стале підписання даних міждержавних договорів,
– наголосив Павло Петренко.

 

Теги: Новини України Міністерство юстиції Аргентина
Джерело: 24 Канал
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