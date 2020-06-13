Библия вместо алкогольных напитков: в Аргентине церковь открыли в виде бара – фото
Евангельская церковь в Аргентине открылась в виде бара. Таким образом пастор церкви протестует против решений правительства во время пандемии, ведь бары открыть разрешили, а проводить массовые религиозные службы – нет.
Пасторы переоделись в официантов
Таким образом протестовать против решений власти решили в провинции Санта-Фе. Об этом информирует The Guardian.
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В помещении церкви расставили столики, а пасторы переоделись в официантов. Однако вместо привычных напитков на подносы ставили Библии.
Мы стоим здесь, одетые как официанты, с подносами в руках, потому что это, кажется, единственный способ, которым мы можем служить Богу,
– рассказал пастор Даниэль Каттанео.
В провинции Санта-Фе действует ограничение по количеству людей, которые могут присутствовать на богослужении. В храмы может заходить не более 10 человек.
Пастор планирует проводить службы для верующих в авто
Даниэль Каттанео придумал еще один способ, как он может проводить богослужения, не нарушая карантинные ограничения. Пастор предлагает приезжать на авто и слушать службу из своих машин, словно в кинотеатре под открытым небом.
Священнослужители переоделись официантами / фото из твиттера Федерико Пиккио
В Аргентине действуют ограничения на религиозные мероприятия / Фото из твиттера Федерико Пиккио
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