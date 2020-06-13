Євангельська церква в Аргентині відкрилась у вигляді бару. Таким чином пастор церкви протестує проти рішень уряду під час пандемії, адже бари відкрити дозволили, а проводити масові релігійні служби – ні.

Пастори переодягнулись в офіціантів

У такий спосіб протестувати проти рішень влади вирішили у провінції Санта-Фе. Про це інформує The Guardian.

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У приміщенні церкви розставили столики, а пастори переодягнулись в офіціантів. Проте замість звичних напоїв на таці ставили Біблії.

Ми стоїмо тут одягнені, як офіціанти, з тацями в руках, бо це, здається, єдиний спосіб, у який ми можемо служити Богу,

– розповів пастор Даніель Каттанео.

У провінції Санта-Фе діє обмеження щодо кількості людей, які можуть бути присутні на богослужінні. У храми може заходити не більше ніж 10 осіб.

Пастор планує проводити служби для вірян в авто

Даніель Каттанео вигадав ще один спосіб, у який він може проводити богослужіння, не порушуючи карантинні обмеження. Пастор пропонує приїжджати на авто і слухати службу з власних машин, немов у кінотеатрі просто неба.



Священнослужителі переодягнулись офіціантами / Фото з твіттера Федеріко Піккіо



В Аргентині діють обмеження на релігійні заходи / Фото з твіттера Федеріко Піккіо